تونس.. حجز درون في القيروان وإيقاف 3 أشخاص

حجزت السلطات التونسية يوم الاثنين طائرة درون وألقت القبض على 3 أشخاص بينهم صاحب المسيّرة.

وأفادت "موزاييك" بأن فرقة الشرطة العدلية بالقيروان المدينة تمكنت اليوم من حجز طائرة "درون" وإيقاف صاحبها ومالكها الأصلي والوسيط الذي توسط في عملية البيع وذلك وسط مدينة القيروان وسط تونس.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح محضر بحث في الغرض وحجز الطائرة الموجهة عن بعد.

كما وجهت النيابة تهمة "مسك بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتوريد لبضاعة محجرة خاضعة للترخيص".

المصدر: "موزاييك"