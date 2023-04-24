الخارجية المصرية تعلن إجلاء 468 مواطنا عن السودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء 134 مواطنا مصريا عن السودان جوا، و334 مواطنا برّا اليوم الاثنين، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأنه "في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 24 أبريل، إجلاء 134مواطنا مصريا بالسودان عبر الإجلاء الجوي و334 مواطنا من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية".

وتواصل السفارة المصرية في الخرطوم، وقنصليتا الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 904 مواطنين منذ بدء خطة الإجلاء.

إقرأ المزيد

المصدر: RT