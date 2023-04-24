تعرض إمام مسجد في الجزائر للطعن

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الاثنين، بتعرض إمام مسجد علي بن أبي طالب ببلدية مغنية الشيخ سعيد تمتري لطعنة خنجر تحت الكتف بعد صلاة الظهر.

وأضافت المصادر نفسها أن الجاني اعتدى، أولا، على شاب سبب له جروحا على مستوى الوجه، ثم هاجم بعدها الإمام.

وينحدر الجاني من مدينة حمام بوغرارة. وسبق له وأن اعتدى على معلم قرآن وأحدث إتلافا بأحد المساجد.

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وأشارت المصادر نفسها إلى أنه بعد إجراء التحاليل والأشعة للإمام سعيد تمتري، تبين أن الجرح خطير جدا يستدعي العناية المركزة لتجاوز مرحلة الخطر.

وحسب الطبيب المتابع لحالة الإمام "الجرح وصل للرئة وسيخضع لعملية جراحية استعجالية".

المصدر: النهار الجزائرية