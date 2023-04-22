مشهد مهيب لأداء صلاة عيد الفطر في مدينة القراراة بولاية غرداية الجزائرية (صور+فيديو)

انتشرت صور وفيديوهات لصلاة عيد الفطر بمدينة القراراة بولاية غرداية بالجزائر أمس الجمعة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب صاحب الصور.

هذا وقد دأب سكان مدينة القرارة على أداء صلاة العيد في الساحة الخلفية للمسجد التي تعد أكبر فسحة يلتقي فيها المصلون، وذلك في احتفالية وتقليد أضحى علامة مسجّلة باسمهم.

ويرتدي جموع المصلين عباءة موحّدة وذات لون أبيض تجعل منهم سواسية، وذلك في تجانس خيالي وتناسق فريد بين جميع الفئات العمرية.

وتم تداول الفيدبو والصور على نطاق واسع حتى الصحافة الأجنبية، حيث عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انبهارهم باللوحة التي رسمها سكان غرداية في علامة مسجلة خاصة بهم.

المصدر: النهار أونلاين الجزائرية