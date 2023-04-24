ضجة كبيرة في مصر حول السماح للسودانيين بالدخول دون تأشيرة

أثيرت ضجة واسعة في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول سماح مصر لمواطني السودان بدخول البلاد دون تأشيرة.

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وجاءت التساؤلات حول إمكانية دخول مواطني السودان إلى مصر دون تأشيرة، ولكن حسمت السفارة السودانية بالقاهرة الجدل حول هذا الأمر.

وأكد القائم بأعمال سفارة السودان في القاهرة، أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة، ولم يطرأ أي جديد على إجراءات وشروط الدخول إلى مصر، ومن ضمنها الحصول على تاشيرة الدخول على الفئات العمرية ما بين سن 16 إلى سن 60 من الرجال.

وبالإشارة إلى ما تداولته وسائل التواصل من فبركة لخبر حول فتح المعابر بدون تأشيرة، نفت سفارة السودان في القاهرة هذا الخبر جملة وتفصيلا، موضحة أنها لم تصدر أى إعلان في هذا الخصوص، وتحتفظ السفارة لنفسها بحق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد ناشري هذه الأخبار المغرضة وهم معروفون.

وقالت السفارة: "لا ننصح بقدوم المواطنين السودانيين إلى المعبر بدون تأشيرة، خصوصاً وأن الأعداد في المعبر أصبحت فى تكدس مستمر وفى ظروف قاسية.

السودانيين اللي جايين مصر مش لاجئين لكن ناس جايه تقعد في بلدها التاني وأهلا بيهم ونشيلهم فوق راسنا، مفيش فيزا للأطفال ولا السيدات ولا الرجال فوق خمسين، الفيزا فقط للرجال بين 16 ل 50 والدخول بالجواز لدواعي أمنية، ومفيش حاجة إسمها تفتح بلا وثائق ولا تدقيق وإلا نلاقي الجنجويد عندنا — Ahmed Al-ish (@AhmdAlish) April 24, 2023

وأكد النشطاء أن السودانيين القادمين إلى مصر ليسوا لاجئين، ومرحب بهم في أي وقت، بينما اعترض البعض الآخر على وجودهم.

طبعاً أنا ضد الهبل ده

مفيش حاجه اسمها كدا أصلا #إلغاء_تأشيرة_دخول_السودانيين_لمصر — سيف مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@XhiPVlrc8UlcBVy) April 24, 2023

المصدر: RT