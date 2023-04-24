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الدفاع التركية: لقاء أمني تركي روسي سوري إيراني رفيع المستوى في موسكو غدا

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الدفاع التركية: لقاء أمني تركي روسي سوري إيراني رفيع المستوى في موسكو غدا
Globallookpress
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه تم الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا سوريا وإيران غدا الثلاثاء في موسكو، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وأوضح أكار في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى في 28 ديسمبر الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات، وأن "الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه اللقاءات".

وقال أكار إن أنقرة تتوقع "تطورات إيجابية" عقب الاجتماع المرتقب، وأضاف: "هدفنا هو حل المشاكل هنا من خلال المفاوضات وضمان إحلال السلام والهدوء في المنطقة بأسرع ما يمكن".

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وقال الوزير التركي إن بلاده "حاسمة في مكافحة الإرهاب"، في الوقت الذي "تعارض فيه الهجرة الإضافية وتهدف لعودة السوريين المقيمين في تركيا بشكل آمن وطوعي".

وقال: "لدينا إخوة وأخوات سوريون نجتمع معهم، سواء كانوا في تركيا أو سوريا. ليس واردا أن نتخذ أي قرار يعرضهم للخطر. نحن نتبع سياسة واضحة جدا في هذا الشأن".

يذكر أنه تجري الاستعدادات أيضا للقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش في وقت سابق هذا الشهر أن موسكو أبلغت أنقرة باحتمال عقد مثل هذا الاجتماع مطلع مايو المقبل، وأن عملية تحديد الموعد جارية.

المصدر: "الأناضول"

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