أهالي ريف رأس العين السورية يطالبون الجيش التركي بالخروج من أراضيهم (فيديو)

احتج أبناء قريتي الراوية والعزيزة بريف رأس العين الغربي في مدينة الحسكة السورية ورددوا هتافات طالبوا فيها القوات التركية بالرحيل، بعد شروع القوات التركية بحفر خندق في أراضيهم.

وظهر في مقطع الفيديو محاولة بعض أبناء القريتين مهاجمة أحد الجنود الأتراك المدججين بالسلاح في حين حاول آخرون ردعهم تفاديا لوقوع ضحايا وإصابات.

وشرعت القوات التركية بحفر خندق طويل عبر أراضي القريتين المذكورتين، ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم، حيث يواصل الأهالي احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي.

المصدر: RT