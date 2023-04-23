"سبوتنيك": الجيش الأمريكي عثر على براميل من الذهب والأموال في "مزرعة البغدادي" السرية

أكدت مصادر محلية بريف محافظة الرقة شمال شرقي سوريا، أن الجيش الأمريكي عثر على مخبأ سري لتنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي الرقة، فيه كميات من الذهب والأموال قدرت قيمتها بمليون دولار.

وقالت المصادر إن عربات تابعة للجيش الأمريكي وبغطاء جوي من طائرته الحربية ودعم من مسلحي قوات "قسد"، داهمت المخبأ السري التابع للتنظيم بمنطقة كسرة فرج في أطراف الرقة الجنوبية، وهو منزل يتضمن 3 غرف تحت الأرض.

وأضافت أن المخبأ كان بداخله أربعة براميل مملوءة بكميات من الذهب، إضافة إلى أموال تُقدر بنحو مليون دولار أمريكي، ومجموعة من الأسلحة يُعتقد أن التنظيم كان يستخدمها في عملياته الهجومية.

وأشارت إلى أن المخبأ عبارة على منزل ضمن مزرعة واقعة بمنطقة كسرة فرج بأطراف الرقة الجنوبية تعرف باسم "مزرعة البغدادي"، لأن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الأسبق، كان يمكث فيها إبان سيطرة التنظيم على المنطقة.

وجاءت المداهمة بعد معلومات للأمريكيين و"قسد" بوجود مخبأ سري من خلال التحقيق مع عدد من أعضاء وعناصر التنظيم السابقين.

المصدر: "سبوتنيك"