ماكرون وتبون يحددان موعد زيارة الأخير لفرنسا

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم له فيها وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة الفطر، وحدد الجانبان موعدا جديدا لزيارة تبون لباريس.

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وتطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما في ذلك زيارة الدولة لتبون إلى فرنسا، واتفقا على النصف الثاني من شهر يونيو المقبل موعدا لهذه الزيارة، حيث العمل جار ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاحها.

وكان من المقرر أن يتوجه تبون إلى فرنسا في زيارة دولة في 2 و3 مايو لكن الزيارة تأجلت من دون ذكر الأسباب، ورجح الإعلام الجزائري أن يكون سبب التأجيل، الاحتجاجات المندلعة في فرنسا بسبب قانون التقاعد والتي من المتوقع أن تتأجج مع حلول عيد العمال في الأول من مايو.

المصدر:RT