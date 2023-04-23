بوريل وبن فرحان يبحثان جهود وقف التصعيد بالسودان

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم، من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق".

كما تناول الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وكانت السعودية أعلنت أمس وصول عشرات السعوديين ومواطني دول أخرى بحرا إلى مدينة جدة، بأول عملية إجلاء معلنة من السودان منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

المصدر: واس