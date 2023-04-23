العراق: إجلاء 14 مواطنا من الخرطوم وتنسيق بين سفاراتنا في 3 دول لإجلاء الآخرين

أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الأحد، عن إجلاء 14 عراقيا من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان.

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وقال الصحاف في تصريحات صحفية إنه "تم إجلاء 14 عراقيا من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناء على طلبهم"، مبينا أن "ذلك تم بمتابعة وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف:"نواصل جهودنا متعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية.. إننا نعمل باستجابة وطنية وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية الكريمة في الخرطوم".

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية فؤاد حسين "وجه بتعظيم الجهد الجماعي لسفارات العراق في الخرطوم والقاهرة وأبوظبي، لتعجيل التنسيق والاستجابة مع الدول الشقيقة لتيسير عمليات الإجلاء للجالية العراقية في السودان".

ودعا الصحاف "الجالية العراقية في الخرطوم إلى التسجيل الفوري للعودة للعراق، عبر التواصل على أرقام السفارة هناك"، وأعرب عن شكره "لجهود الدول الشقيقة في التعاون لإنجاح عمليات الإجلاء للعراقيين بالخرطوم".

وذكر المتحدث أنه "تم تخصيص أرقام ساخنة لتلقي الاتصالات والاستجابة لمناشدات أبناء الجالية رغم صعوبة الوضع هناك".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية