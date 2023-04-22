الجيش السوداني يوضح حقيقة فيديو سيطرة "الدعم السريع" على مدينة "جياد" الصناعية

أوضح الناطق باسم الجيش السوداني حقيقة ما تم نشره حول سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة "جياد" الصناعية، مؤكدا أنه "تم صدّ المهاجمين بعد وقت وجيز وهربوا من الموقع".

وقال بيان مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية اليوم السبت: "أظهرت قناة الجزيرة فيديو لعناصر من المتمردين يدعون من خلاله انهم سيطروا على مدينة جياد الصناعية، ونوضح أن مجموعة من المتمردين كانت قد حاولت بالفعل دخول المدينة الصناعية، ووصلوا لأحد مصانع تجميع المركبات لكن تم صدهم في بعد وقت وجيز وهربوا من الموقع".

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وأضاف البيان: "حاليا لا وجود للمتمردين في مدينة جياد الصناعية. وننوّه إلى أن تداول مثل هذا المحتوى الكاذب من دون التحري يقدح في مهنية وحيادية قناة الجزيرة".

الجدير ذكره، أن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية كانت أعلنت عن موافقتها على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارا من الجمعة، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، أن الاشتباكات في السودان أدت إلى سقوط أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، بينما أشارت المنظمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إلى أنها "تحققت من وقوع 11 هجوما على مرافق صحية منذ بدء النزاع"، مع وجود منشآت في المناطق المتضررة "معطلة تقريبا بسبب إجهاد الموظفين ونقص الإمدادات".

المصدر: RT