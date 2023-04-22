الحكيم: العراق المستفيد الأكبر من التقارب الإيراني - السعودي

قال رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، إن العراق يرى نفسه الداعم والرابح والمستفيد الأكبر من التقارب الإيراني -السعودي الحاصل.

وأضاف الحكيم، في خطبته السياسية التي ألقاها بعد صلاة عيد الفطر، اليوم السبت: "نرحب بالتقارب الإيراني -السعودي الحاصل، الذي باتت ملامحه واضحة في استقرار المنطقة وتفكيك الملفات العالقة وحل الأزمات المستعصية".

وأكد أن "تعزيز الوحدة الإسلامية ومبادئ حسن الجوار ومصالح المنطقة وشعوبها ، تحتم علينا جميعا التقارب والتكاتف مع بعضنا من أجل الخير والسلام".

وأشار إلى أن "الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية يمتلكان المقومات الكاملة والدوافع الكافية للحوار والتفاهم والمشاركة في تنمية المنطقة واستقرارها، والعراق يرى نفسه الداعم والرابح والمستفيد الأكبر في هذه المعادلة الهادفة".

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المصدر: رووداو