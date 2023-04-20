"يبحث عن "فندق 5 نجوم".. الإعلام الإيراني يكشف شروط وفد السعودية لاختيار مقر قنصلي في مشهد

كشفت وكالة "إسنا" الإيرانية، أن الوفد السعودي يبحث عن "فندق 5 نجوم"، بعيدا عن الحرم الرضوي لاستخدامه كموقع مؤقت للقنصلية السعودية في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران.

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ونقلت الوكالة عن رئيس جمعية أصحاب الفنادق في محافظة خراسان رضوي محمود مادرشاهيان قوله، إن الوفد السعودي زار عدة فنادق، وسيختار واحدا منها بعد حصوله على الموافقة من الأجهزة الأمنية السعودية.

وأضاف مادرشاهيان أن الوفد يبحث عن فندق فيه 10 غرف، لاستخدامه بشكل مؤقت كقنصلية لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، لافتا إلى أن الوفد زار فنادق برديسان وحوما 1 و2 وبارس وحياة بارك.

وفيما أشار مادرشاهيان إلى أن الوفد السعودي لم يعلن لغاية الآن موعد اختيار المقر المؤقت للقنصلية السعودية في مشهد، أكد الوفد السعودي، الذي يغادر إيران اليوم، أنه سيحدد الموقع المؤقت لقنصليته في أحد فنادق مشهد في القريب العاجل.

وكانت الخارجية الإيرانية أكدت مطلع الأسبوع أن الخطوات التنفيذية للاتفاق مع السعودية تسير بوتيرة جيدة دون وجود عراقيل أمام التنفيذ، وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إن فتح السفارات سيكون في موعد أقصاه التاسع من الشهر المقبل.

المصدر: إسنا