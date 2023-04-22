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حميدتي لوزيرة الخارجية الفرنسية: ملتزمون بالوقف الكامل لإطلاق النار

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حميدتي لوزيرة الخارجية الفرنسية: ملتزمون بالوقف الكامل لإطلاق النار
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أفاد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنه بحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين لوكونا، هاتفيا التطورات الأخيرة في السودان.

وأضاف دقلو عبر "فيسبوك"، أنه بحث مع لوكونا أسباب تفاقم الأوضاع في السودان، وكيفية استغلال الهدنة المعلنة لفتح الممرات الإنسانية، بغية تسهيل حركة المواطنين، وتمكين جميع الدول من إجلاء مواطنيها ورعاياها إلى أماكن آمنة.

وتابع: "نحن ملتزمون بالوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة، ونؤكد احترامنا للقانون الدولي والإنساني، وكافة حقوق المدنيين".

واختتم بتوجيه الشكر لوزيرة الخارجية الفرنسية، على النقاش "البناء" الذي أجرياه، والذي سيكون له الأثر الكبير على سير الأوضاع في السودان.

المصدر: RT

 

 

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