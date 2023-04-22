البرهان محددا مكان وجوده: لن أتركه إلا على نعش!

قال قائد القوات السودانية المسلحة عبد الفتاح البرهان، السبت، إنه موجود حاليا في مركز قيادة الجيش السوداني، مؤكدا أنه "لن يترك مكانه إلا على نعش".

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وأكد البرهان في حديث لقناة "العربية/ الحدث" أن كل المطارات تحت سيطرة الجيش عدا مطاري الخرطوم ونيالا.

وكان البرهان، أعلن في وقت سابق اليوم السبت، أنه سيتم تقديم المساعدة اللازمة لإجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية للدول من السودان خلال الساعات القادمة.

وأفادت تقارير إعلامية صباح اليوم السبت بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار بالخرطوم رغم الهدنة المعلنة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لمدة 3 أيام، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.

المصدر: العربية