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صور نادرة.. هكذا احتفل السعوديون بعيد الفطر منذ 90 عاما بحضور الملك المؤسس

أخبار العالم العربي

صور نادرة.. هكذا احتفل السعوديون بعيد الفطر منذ 90 عاما بحضور الملك المؤسس
وسائل إعلام
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تداولت وسائل إعلام سعودية صورة تاريخية نادرة عمرها 88 عاما، للملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية، توثق خروجه برفقة حشود لأداء صلاة عيد الفطر.

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ويظهر في الصورة التي نشرها الحساب الذي يستعرض جوانب من سيرة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود على "تويتر"، تفاصيل تحمل في طياتها "طبيعة تلك الفترة وما تميز به الملك المؤسس من حضور واضح"، بحسب ما قالت صحيفة "سبق".

وكتب الحساب: "عام 1354هـ/ 1935م الملك عبدالعزيز في طريقه لأداء صلاة عيد الفطر المبارك".

وفي مجموعة ثانية من الصور ظهر الملك المؤسس برفقة أهالي منطقة الرياض يؤدون رقصة "العرضة" احتفالا بالعيد.

المصدر: تويتر

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