الأمن المغربي يفكك شبكة مختصة في الإجهاض

تمكنت الجهات الأمنية في المغرب بمدينة أزيلال وسط البلاد، من اعتقال أربعة أشخاص بتهمة الانتماء إلى شبكة مختصة في الإجهاض.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن عناصر المركز القضائي فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة في شأن شكاية تقدمت بها سيدة، تفيد بأن خليلها عرّضها للإجهاض بواسطة أقراص طبية مستوردة.

وأشارت إلى أن التحريات أسفرت عن توقيف 4 أشخاص، من ضمنهم ممرض بمصحة خاصة، يشتبه في أنه كان يكتري شقة للدعارة بالمدينة ذاتها، وحارس أمن خاص سابق بالمستشفى الجهوي يعمل كوسيط في القضية، وخليل المشتكية ووسيط آخر.

وكشفت التحريات أن العصابة المذكورة كانت تروج أقراصا طبية تستعمل في إجهاض الحمل، كان يتحصل عليها الممرض بالقطاع الخاص من أوروبا عن طريق خليلته.

إقرأ المزيد

المصدر: هسبريس