سفارة الكويت لدى أرمينيا تستنكر ما يشاع عن المواطن الكويتي المحتجز في أرمينيا

استنكرت سفارة الكويت لدى أرمينيا، ما أثير مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المواطن الكويتي المحتجز في أرمينيا، والمعلومات المغلوطة حول دور السفارة ومتابعتها لقضيته.

كما استنكرت السفارة ما تضمنه مقطع الفيديو الذي نشره المحامي محمد المظفر، من معلومات مغلوطة غير دقيقة، وادعاءات مضللة لا تمت للحقيقة بصلة وتجاهل واضح للدور والجهود التي تقوم بها السفارة ومتابعتها لقضية المواطن الكويتي، واحاطتها لوزارة الخارجية بكافة تفاصيلها منذ بدايتها.

واستغربت السفارة إصراره على عدم نفي ما قاله في مقطع الفيديو، حتى بعد أن أطلعته السفارة أثناء تواجده في أرمينيا خلال اليومين الماضيين على كافة المعلومات والاتصالات التي أجرتها أثناء متابعتها لقضية المواطن.

كما أكدت السفارة على حرصها الدائم ومتابعتها المستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لحالة المواطن منذ اليوم الذي تلقت فيه خبر احتجازه، حيث قامت السفارة بتقديم الدعم القانوني اللازم للمواطن المحتجز، وتذليل كافة العقبات التي يواجهها على اعتبار أن ذلك من مسؤوليتها وواجبها تجاه المواطنين.

وشددت السفارة على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالمواطنين في الخارج، وتجنب تشويه الوقائع والإساءة لوزارة الخارجية وللدور الذي تقوم به السفارة وكافة البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت في الخارج لخدمة ورعاية مصالح المواطنين والدفاع عن حقوقهم.

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المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية