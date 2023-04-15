الكويت.. القبض على مشتبه به وضبط السلاح في قضية مقتل مواطن في "مبارك الكبير"

أعلن الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية عن ضبط المشتبه فيه والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وإحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان على "تويتر": "قطاع الأمن الجنائي وبعد تكثيف البحث والتحري يتمكن من ضبط المشتبه فيه، والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وتمت إحالته لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

الإعلام الأمني:

قطاع الأمن الجنائي بعد تكثيف البحث والتحري يتمكن من ضبط المشتبه به والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وتم احالته لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



وتؤكد وزارة الداخلية ان لا أحد فوق القانون كائناً من كان،… pic.twitter.com/N9K82uL3Gv — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 15, 2023

وأضاف البيان: "تؤكّد وزارة الداخلية أن لا أحد فوق القانون كائناً من كان، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد".

المصدر: الداخلية الكويتية