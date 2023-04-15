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الكويت.. القبض على مشتبه به وضبط السلاح في قضية مقتل مواطن في "مبارك الكبير"

متفرقات

الكويت.. القبض على مشتبه به وضبط السلاح في قضية مقتل مواطن في
Globallookpress
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أعلن الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية عن ضبط المشتبه فيه والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وإحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان على "تويتر": "قطاع الأمن الجنائي وبعد تكثيف البحث والتحري يتمكن من ضبط المشتبه فيه، والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وتمت إحالته لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وأضاف البيان: "تؤكّد وزارة الداخلية أن لا أحد فوق القانون كائناً من كان، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد".

المصدر: الداخلية الكويتية

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