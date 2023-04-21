الجيش العراقي يعتقل باكستانيين على الحدود مع إيران

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية اليوم الجمعة، القبض على اثني عشر متسللا أجنبيا حاولوا عبور الحدود في محافظة واسط قادمين من إيران.

وأشار إعلام القيادة في بيان، أنه "من خلال الرصد الميداني المتواصل لقاطع المسؤولية، تمكن الفوج الثاني لواء الحدود العشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من القاء القبض على اثني عشر متسللا من جنسية أجنبية باكستانية بعد محاولتهم عبور الحدود بصورة غير شرعية من جهة إيران".

وأوضح البيان أنه تم "تسليمهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

إقرأ المزيد

المصدر: "السومرية نيوز"