بغداد وطهران تتفقان على ربط سككي بين البلدين وإنشاء جسر متحرك على شط العرب

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عن اتفاق ربط سككي لنقل المسافرين بين العراق وإيران وإنشاء جسر متحرك على شط العرب.

وذكرت في بيان صحفي أن "وزير النقل رزاق محيبس، أعلن عن عقد اتفاق مع الجانب الإيراني على تنفيذ سكة حديد لنقل المسافرين بين مدينتي شلمجه والبصرة، ويتضمن الاتفاق البدء بعمليات إزالة الألغام المزروعة منذ حرب الثمان سنوات بين البلدين، في المناطق الحدودية، بعد شهر رمضان".

وأضافت أن "الاتفاق يشتمل أيضا على مشروع إنشاء جسر متحرك على شط العرب، على أن ينجز خلال عام ونصف العام".

وأشارت إلى أن "اجتماعات الجانبين استعرضت الدراسات والتصاميم الخاصة بتنفيذ الخط، كما جرى استعراض الاستثمارات اللازمة للمشروع".

المصدر: RT