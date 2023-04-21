244 مليون جنيه.. سائق "توك توك" متهم بالتهرب الضريبي

كشفت التحقيقات تفاصيل اتهام سائق "توك توك" يدعى حسن ع. بمنطقة البساتين جنوب القاهرة في قضية تهرب ضريبي بقيمة 244 مليون جنيه.

وقال حسن ع. أمام جهات التحقيق: "اللي حصل أن انا كنت ساكن في شقة وبعد وفاة والدتي صاحب الشقة أخدها علشان كانت إيجار".

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وأضاف "بعد كده يوم 21 فبراير 2021 كان في حد جه من مكتب بريد المعادي على العنوان القديم، وأخويا قابله علشان ساكن جنب بيتى اللي فيه عنواني القديم، وسلمه جواب من الضرائب، مفاده أني لازم أروح بنفسي استلم جواب الضرائب من مكتب بريد المعادي ورحت دخلت مكتب مدير بريد العادي، وأداني جواب جاي من مصلحة الضرائب المصرية وطلبت يفتح الجواب ويقرأ علشان مش بعرف أقرأ، وفتح الجواب وطلع منه خمس إخطارات من مصلحة الضرائب تفيد بأني مديون المصلحة الضرائب بـ 244 مليون جنيه".

وتابع قائلا: "أنا انصدمت وقولتله أنا معرفش حاجة عن الكلام ده، وقالي روح الضرائب أسأل، وروحت مصلحة ضرائب العباسية وقابلت مدير المنصورية الضرائب بالعباسية، واكتشفت أنو عليا ضرائب بمبلغ 244 مليون جنيه، علشان أنا شريك في شرکة تضامن ومعايا شركاء تانين، ولقيت نفسي مطالب بسداد الضرائب دي علشان أنا شريك متضامن فيها".

وأردف بالقول "أنا قولته أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده وبعدين مدير المصلحة جابلي الموظف المسؤول عن الموضوع، وقالي أني ممكن الموضوع ده كله معمول من غير علمك، وقالي ممكن يكون التوكيل اتعمل لمحامي والمحامي استخدم التوكيل وقدمه للضرائب.. وبعد كده أنا روحت عملت محضر في القسم".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري