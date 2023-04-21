صاحبة كشك بقالة في مصر: "صحيت من النوم لقيت نفسي مديونة بـ 244 مليون جنيه"

كشفت التحقيقات تفاصيل هامة في قضية اتهام سيدة مصرية بمنطقة البساتين تدعى هاجر ع. (33 عاما)، بالتهرب الضريبي بمبلغ يصل لـ 244 مليون جنيه بوصفها شريكة في شركة للدعاية والإعلان.

وقالت السيدة، وهي ربة منزل، أمام جهات التحقيق: "اللي حصل إني لقيت ناس من الضرايب جايين المنطقة عندي وبيسألوا عليا وبلغوني إني عليا ضرايب 244 مليون جنيه عشان أنا شريكة في شركة ومعايا ناس تانيين وأنا معنديش غير كشك بقالة.. روحت أتأكد من الكلام ده لقيت إنه فعلا صح.. بس أنا معرفش حاجة عن الشركة دي".

وأضافت: "بعدها خدت صورة من الورق ورحت أدور على الشركة دي بس معرفتش أوصلها.. وبعد كده طلبوني في النيابة بتهمة التهرب من الضرائب وروحت هناك قلتلهم مليش علاقة بأي حاجة.. وبعد كده هما روحوني وبعد كدة عرفت إن اسمي بينزل جلسات وبروح أحضرها وكل مرة بيمشوني".

وأكدت السيدة: "لقيت ناس تانية بعد ما دخلت في المشكلة.. وفيه جار ليا ساكن في الشارع اللي ورايا وبعد ما عرفت روحتله وطلع ميعرفش أي حاجة زيي بالضبط، وبعد كدة أنا وهو بقينا بندور مين اللي دخلنا الشركة دي وعرفت من حضور الجلسات إن اللي دخلنا واحد اسمه سامح ل. وكنا فاكرين إنه محامي.. وبعدها عرفنا إنه موظف في مكتب محامي وبيقول على نفسه محامي بس هو اتحبس وعرفت من الضرايب إن الشخص ده هو دخلنا بتوكيلات معرفش أرقامها بس اللي أعرفه إنها توثيق العاشر من رمضان وأنا عن نفسي معملتش توكيل لأي حد وأنا بتهم سامح ل. بتزوير توقيعي على الورق اللي دخلني بيه الشركة دي، وأنا معرفش عن الشركة دي أي حاجة".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري