المغرب.. الناطق باسم الحكومة يكشف حالة أخنوش الصحية (فيديو)

أكد الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن الوضع الصحي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يدعو للقلق، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن نقله إلى المستشفى إثر وعكة صحية.

وقال بايتاس خلال مؤتمر صحفي أسبوعي يوم الخميس، إن الأمر يتعلق بوعكة على مستوى الركبة، وليس هناك ما يثير القلق.

وكان لحسن السعدي عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" ورئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، قد كشف حقيقة ما راج حول الحالة الصحية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد الصعوبات التي واجهها في وضعية السجود والجلسة بين السجدتين خلال صلاة قيام ليلة القدر التي أداها إلى جانب الملك محمد السادس، ليلة الـ 27 من رمضان بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وأكد السعدي في تصريح صحفي أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يعاني من أي وعكة صحية كما يروج البعض، موضحا أن لديه فقط مشكلة بسيطة على مستوى الركبة وبالتالي لا يستطيع ثنيها أثناء الصلاة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية