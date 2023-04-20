أبو الغيط يناشد الجيش السوداني والدعم السريع وقف إطلاق النار

ناشد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الجيش وقوات الدعم السريع في السودان وقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية واستعادة المسار السلمي والتأسيس لمرحلة جديدة في البلاد.

وناشد أبو الغيط القوات المسلحة والدعم السريع، الإعلان عن وقف إطلاق النار في أيام العيد الذي يحل يوم غد للسماح للمدنيين بالتقاط الأنفاس وقضاء احتياجاتهم الإنسانية والتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة.

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وجاءت تصريحات أمين عام الجامعة اليوم الخميس، خلال مشاركته عن بعد في اجتماع دولي، حول الأوضاع في السودان، بتنظيم من الاتحاد الافريقي وبمشاركة أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل الأعلى الأوروبي والسكرتير التنفيذي لـ"الإيجاد"، ووزراء خارجية وكبار مسؤولي دول جوار السودان، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن، وكل من الإمارات، والسعودية، وقطر.

كما شدّد أبو الغيط على ضرورة الانخراط الجاد من أجل تحقيق وقف إطلاق نار يتم احترامه ويسمح بفتح ممرات إنسانية واستعادة المسار السلمي مع التأسيس لمرحلة جديدة تلبّي طموحات الشعب السوداني وتعزّز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد الهام.

وذكر أن الجامعة سترسل وفدا رفيع المستوى فور التمكّن من ذلك للتوفيق بين الأطراف والمساهمة في جهود تثبيت وقف إطلاق النار واستعادة المسار السلمي مؤيداً في الوقت ذاته تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذه الغايات.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم