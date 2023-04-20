مراسل RT: وفاة رئيس الديواني السني الأسبق خلال محاولة اعتقاله من قبل وزارة الداخلية

قال مراسل RT مساء يوم الخميس، إن رئيس الديواني السني الأسبق في العراق سعد حميد كمبش، توفي خلال عملية اعتقاله في مدينة الموصل من قبل قوة خاصة تتبع وزارة الداخلية.

وذكر مراسلنا أن كمبش توفى مباشرة بعد اعتقاله بسبب قطعه مسافات طويلة وهو يركض، مما أدى إلى وفاته.

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وكان رئيس ديوان الوقف السني الأسبق قد هرب يوم الثلاثاء الماضي، من مركز احتجازه في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

هذا، وأعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الخميس، إقالة قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء على خلفية هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من السجن.

ووثق مقطع فيديو كمبش وهو يخرج من الباب الخلفي للسجن ويستقل سيارة صالون ثم يغادر المكان.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان سابق إنه وبتاريخ 18 أبريل الجاري وبعد زيارة النائب أسماء حميد كمبش إلى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له، هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة أشخاص من خلف المركز والوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة".

وقبل أيام أعلنت هيئة النزاهة في العراق، عن صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لأربع سنوات بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش.

المصدر: RT