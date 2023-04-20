السوداني يقيل قائد الفرقة الخاصة على خلفية هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من السجن

أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إقالة قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء على خلفية هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من السجن.

وذكر المكتب في بيان صحفي أن "السوداني ترأس اجتماعا أمنيا مهما في مقر العمليات المشتركة، بحضور وزير الداخلية وكبار القادة الأمنيين، وناقش قضية هروب رئيس الوقف السني الأسبق المدان سعد كمبش، وعلى إثر هذا الحادث واستنادا للتقرير الخاص بتفاصيل عملية الهروب، قرر القائد العام للقوات المسلحة، إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري وذلك لضعف الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. كما وجه بمحاسبة جميع المقصرين ومعاقبتهم قانونيا، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية".

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كما وجه السوداني بحسب البيان "بإغلاق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوة مع المطلوبين الآخرين، وإلغاء أية خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتادا، فالجريمة واحدة، لا يمكن أن تجزأ أو تصنف بحسب المنصب والنفوذ".



المصدر: RT