اللجنة الجزائرية الفرنسية تتفق على معالجة جميع قضايا الفترة الاستعمارية وحرب التحرير

عقدت اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة للتاريخ والذاكرة يوم الأربعاء، اجتماعها الأول عن طريق التقنية عن بعد.

وقدم الجانب الجزائري خلال الاجتماع ورقة عمل وفق المبادئ الأساسية الواردة في بيان الجزائر الموقع بتاريخ 27 أغسطس 2022 بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المنعقدة بالجزائر يومي 9 و10 اكتوبر 2022.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة.

كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والاتصالات من أجل وضع برنامج عمل مستقبلي مع تحديد الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية