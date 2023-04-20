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السودان.. قوات الدعم السريع تعلن تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر

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السودان.. قوات الدعم السريع تعلن تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر
AFP
عناصر من قوات الدعم السريع، أرشيف
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر كانوا في قاعدة مروي العسكرية.

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وأصدرت قيادة قوات الدعم السريع بيانا قالت فيه إنه "تقديرا للعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تربط شعبي السودان ومصر ووفاء بالتزامها المعلن بالمحافظة على رعايا الشقيقة مصر وامتثالا للقوانين والأعراف الدولية، قامت قوات الدعم السريع صباح اليوم الخميس، بتسليم 27 عسكريا من رعايا جمهورية مصر العربية إلى الصليب الاحمر الدولي".

وذكرت قيادة قوات الدعم السريع في بيانها أن "الجنود المصريين الذين جرى تسليمهم اليوم كانوا متواجدين في قاعدة مروي العسكرية وتحفظت عليهم قوات الدعم السريع في الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2023 وهم في حالة صحية ممتازة حتى لحظة تسليمهم بكافة متعلقاتهم للجنة الدولية للصليب الأحمر".

وشكرت قوات الدعم السريع في البيان حكومة جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجميع الدول الشقيقة والصديقة التي تواصلت مع قيادة الدعم السريع في هذا الشأن، كما شكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على التعاون والتنسيق.

المصدر: RT

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