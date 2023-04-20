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السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 198 وأكثر من ألف إصابة

أخبار العالم العربي

السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 198 وأكثر من ألف إصابة
AFP
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أعلنت نقابة الأطباء في السودان، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى 198، بالإضافة إلى 1207 إصابات.

هذا وأفاد مراسل RT بأن الجيش يقصف قوات الدعم السريع على مشارف أم درمان في منطقة المويلح في طريقه إلى الخرطوم.

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ يوم السبت الماضي.

المصدر: RT

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