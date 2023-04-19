الجيش السوداني: إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية كانوا في مروي عبر مطار دنقلا

أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، عن إجلاء 177 فردا من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية الذين تم احتجازهم في قاعدة مروي بالسودان.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي: "بتنسيق بين الجانبين السوداني والمصري، تم اليوم إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية -الذين كان قد تم احتجازهم في مروي أثناء اندلاع تمرد مليشيا الدعم السريع-، إلى جمهورية مصر العربية من مطار دنقلا عن طريق 4 طائرات نقل عسكري مصرية".

وأضاف البيان: "يذكر أن وجود هذه الأطقم التي تتبع للقوات الجوية المصرية كان قد تم ببروتوكول تدريب تم توقيعه بين البلدين عام 2018، ويتم بموجبه إجراء تدريبات مشتركة بين القوتين الجويتين بالبلدين بالتناوب، وكان من المقرر إجراء دورة جديدة من تمرين (حماة النيل) في مايو القادم".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لمراسل RT بمغادرة جميع الجنود المصريين من السودان لإحدى القواعد العسكرية المصرية ووصول الدفعة الأولى إلى القاهرة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أصدرت قوات الدعم السريع في السودان بيانا حول نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع قوات الجيش السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم.

وقالت في بيان: "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد".

وأوضحت أنه سيتم تسليم الرعايا المصريين متى سنحت الفرصة وفقا للأوضاع التي تمر بها البلاد.

المصدر: RT