صربيا تستعد لإجلاء مواطنيها من السودان

أعلن السفير الصربي لدى مصر، ميروسلاف شيستوفيتش، أن بلاده تقوم بالتحضيرات لإجلاء مواطنيها من السودان.

وتوجه شيستوفيتش في حديث لوكالة "تانيوغ" الصربية بنداء إلى المواطنين ليتوجهوا إلى الخارجية الصربية عبر موقعها أو عبر موقع السفارة، لتتمكن السلطات الصربية من تحديد عدد مواطنيها والتحضير لإجلائهم.

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وأشار شيستوفيتش إلى أن المعارك تدور حول المطار ومقر هيئة الأركان العامة، ما يعتبر أمرا خطيرا، مشيرا إلى أن وضع المواطنين الصرب في الخرطوم صعب إذ أنهم لا يستطيعون الخروج إلى الشارع.

ولم يستبعد السفير وقوع المزيد من التصعيد في السودان.

ويأتي ذلك على خلفية النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، الذي قد خلف العديد من القتلى، بمن فيهم المدنيون.

المصدر: تاس