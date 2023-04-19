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السودان.. قوات الدعم السريع تشكل غرفة للاتصال وتلقي البلاغات ونداءات الاستغاثة

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السودان.. قوات الدعم السريع تشكل غرفة للاتصال وتلقي البلاغات ونداءات الاستغاثة
Globallookpress
السودان.. قوات الدعم السريع تشكل غرفة للاتصال وتلقي البلاغات ونداءات الاستغاثة
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أعلنت قيادة قوات الدعم السريع في السودان تشكيل غرفة للاتصال وتلقي البلاغات والشكاوى ونداءات الاستغاثة من المواطنين والمقيمين من الجنسيات المختلفة في أماكن سيطرة القوات بالخرطوم.

وقالت القوات في بيان يوم الأربعاء، إن الغرفة تعمل تحت إشراف قوة تضم تخصصات مختلفة قانونية، طبية، وفرق إنقاذ.

وأكدت أنه سيتم تخصيص آليات اتصال مباشرة تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في عمليات الاجلاء وحسم الانفلات.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع رفضها للهجمات ضد منازل المواطنين الغير عسكريين بحي جبرة بالعاصمة الخرطوم.

وقالت في بيان: "في خطوة جبانة منافية للقوانين والأعراف الدولية والأخلاق هاجمت قوات عسكرية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، منازل الأسر والمواطنين الذين لا علاقة لهم بالعمل العسكري بحي جبرة بالخرطوم".

وأضاف البيان: "هذا المسلك الجبان من قبل قادة القوات المسلحة الانقلابية ومن خلفها الإرهابيين المتطرفين لن يمر مرور الكرام".

المصدر: RT

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