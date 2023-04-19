السودان.. قوات الدعم السريع تشكل غرفة للاتصال وتلقي البلاغات ونداءات الاستغاثة

أعلنت قيادة قوات الدعم السريع في السودان تشكيل غرفة للاتصال وتلقي البلاغات والشكاوى ونداءات الاستغاثة من المواطنين والمقيمين من الجنسيات المختلفة في أماكن سيطرة القوات بالخرطوم.

وقالت القوات في بيان يوم الأربعاء، إن الغرفة تعمل تحت إشراف قوة تضم تخصصات مختلفة قانونية، طبية، وفرق إنقاذ.

وأكدت أنه سيتم تخصيص آليات اتصال مباشرة تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في عمليات الاجلاء وحسم الانفلات.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة #قوات_الدعم_السريع

بيان هام



أعلنت قيادة قوات الدعم السريع، تشكيل غرفة للاتصال وتلقي البلاغات والشكاوى ونداءات الاستغاثة من المواطنين والمقيمين من الجنسيات المختلفة في أماكن سيطرة القوات بالخرطوم.

وتعمل الغرفة تحت إشراف قوة تضم تخصصات مختلفة… pic.twitter.com/EeWwhYzw3s — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 19, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع رفضها للهجمات ضد منازل المواطنين الغير عسكريين بحي جبرة بالعاصمة الخرطوم.

وقالت في بيان: "في خطوة جبانة منافية للقوانين والأعراف الدولية والأخلاق هاجمت قوات عسكرية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، منازل الأسر والمواطنين الذين لا علاقة لهم بالعمل العسكري بحي جبرة بالخرطوم".

وأضاف البيان: "هذا المسلك الجبان من قبل قادة القوات المسلحة الانقلابية ومن خلفها الإرهابيين المتطرفين لن يمر مرور الكرام".

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة #قوات_الدعم_السريع

19-4-2023#عاجل



في خطوة جبانة منافية للقوانين والاعراف الدولية والاخلاق هاجمت قوات عسكرية بالاسلحة الثقيلة والخفيفة منازل الاسر والمواطنين الذين لا علاقة لهم بالعمل العسكري بحي جبرة بالخرطوم.

هذا المسلك الجبان من قبل قادة القوات… pic.twitter.com/YAi5WjnpPc — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 19, 2023

#قوات_الدعم_السريع تتصدى للقوات الانقلابية في حي جبرة بالخرطوم pic.twitter.com/600ckw2pK4 — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 19, 2023

المصدر: RT