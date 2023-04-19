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ضابط مصري يرفض كلمة لقائد بقوات الدعم السريع طالبه بقولها

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ضابط مصري يرفض كلمة لقائد بقوات الدعم السريع طالبه بقولها
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رفض الضابط المصري محمد صلاح أبوزيد، الذي كان محتجزا ضمن القوات المصرية في السودان مع قوات الدعم السريع ترديد كلمة خلال فيديو منتشر على "تويتر".

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وطالب أحد قادة قوات الدعم السريع في الفيديو الضباط المصريين بالحديث، حيث قال الضابط المصري محمد صلاح أبوزيد: "انهاردة إن شاء الله هنرجع لأهالينا"، وبعد ذلك قال له القائد بقوات الدعم السريع: "هيسلمونا، ليكمل الضابط المصري: "أنا مش عاوز أقول هنتسلم، بس احنا هنتسلم إن شاء".

وبعث القائد بقوات الدعم السريع برسالة طمأنة حول تواجد القوات المصرية في أمن وأمان، إلى أن يتم تسليمهم.

وقال الضابط المصري إبراهيم سعد: "الحمدلله كلنا بخير هنا، وإن شاء الله نرجع لأهلنا سالمين".

المصدر: RT

 

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