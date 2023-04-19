فيديو جديد لقوات الدعم السريع السودانية مع الجنود المصريين بعد نقلهم للخرطوم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لقوات الدعم السريع السودانية مع الجنود المصريين المحتجزين بعد نقلهم للخرطوم.

فيديو صادر من مرتزقة الدعم السريع وبحوزتهم جنود مصريين تم أسرهم من قاعدة #مطار_مروي بشمال #السودان . pic.twitter.com/YeElul5zJA — Sudan News (@Sudan_tweet) April 19, 2023

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وظهر في الفيديو أحد قادة الدعم السريع مع الضباط والجنود المصريين الذي تم احتجازهم في مطار مروي العسكري، ومن بينهم الضابط إبراهيم سعد ومحمد صلاح.

وبعث القائد بقوات الدعم السريع برسالة طمأنة حول تواجد القوات المصرية في أمن وأمان، إلى أن يتم تسليمهم.

وقال الضابط المصري إبراهيم سعد: "الحمدلله كلنا بخير هنا، وإن شاء الله نرجع لأهلنا سالمين".

المصدر: وكالات