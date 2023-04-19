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فيديو جديد لقوات الدعم السريع السودانية مع الجنود المصريين بعد نقلهم للخرطوم

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فيديو جديد لقوات الدعم السريع السودانية مع الجنود المصريين بعد نقلهم للخرطوم
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لقوات الدعم السريع السودانية مع الجنود المصريين المحتجزين بعد نقلهم للخرطوم.

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وظهر في الفيديو أحد قادة الدعم السريع مع الضباط والجنود المصريين الذي تم احتجازهم في مطار مروي العسكري، ومن بينهم الضابط إبراهيم سعد ومحمد صلاح.

وبعث القائد بقوات الدعم السريع برسالة طمأنة حول تواجد القوات المصرية في أمن وأمان، إلى أن يتم تسليمهم.

وقال الضابط المصري إبراهيم سعد: "الحمدلله كلنا بخير هنا، وإن شاء الله نرجع لأهلنا سالمين".

المصدر: وكالات

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