تونس.. إحالة الغنوشي وقيادات في حركة النهضة إلى قاضي التحقيق

أفادت إذاعة "موزاييك" بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت فتح تحقيق قضائي ضد رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي وعدد من قياداتها.

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وفتح التحقيق في حقهم "من أجل تهم تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وقد تقرر إحالة الموقوفين السبعة ومن بينهم راشد الغنوشي ومحمد القوماني وأحمد المشرقي وغيرهم، إلى أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقهم واتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء نتائج الجلسات.

تجدرالإشارة إلى أنه تم إيقاف الغنوشي، مساء يوم الاثنين، إثر صدور مذكرة من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس.

كما تم تفتيش منزله وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية، وفق ما ذكره مصدر مسؤول من وزارة الداخلية، الذي أوضح أن المعني بالأمر سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية.

المصدر: "موزاييك"