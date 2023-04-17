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تونس.. الفيديو الذي تسبب باعتقال راشد الغنوشي

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تونس.. الفيديو الذي تسبب باعتقال راشد الغنوشي
Gettyimages.ru
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انتشر مقطع فيديو لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي قالت وسائل إعلام تونسية أنه تسبب باعتقاله من جانب سلطات الأمن التونسية.

وذكرت قناة "موزاييك أف أم" أن إيقاف الغنوشي جاء بعد تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني قال فيها إن "إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية" في البلاد.

وقال الغنوشي إن ما وصفه "الانقلاب على الأحزاب" في تونس هو "فضيحة لا ينبغي التساهل معها"، وأضاف إن "أشد المنكرات هو الاستبداد".

وقال" تونس بدون نهضة وبدون إسلام سياسي يعني مشروع حرب أهلية".

وأوقفت قوات الأمن التونسية راشد الغنوشي مساء اليوم الاثنين.

وقالت الصفحة الرسمية لرئيس حركة النهضة التونسية إن الأمن داهم منزله واقتاده لجهة غير معلومة.

واصدرت حركة النهضة بيانا طالبت فيه بإطلاق سراح الغنوشي فورا.

المصدر: RT 

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