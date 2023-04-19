موسكو: نراقب الوضع في السودان عن كثب.. ونبحث مختلف الخيارات لتطور الأوضاع

قال السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، إن موسكو تراقب تطورات الوضع في السودان، وإن الصراع مستمر هناك رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأوضح السفير، أن الوضع أصبح أكثر هدوءا في السودان رغم استمرار الصراع، وعدم احترام بنود الهدنة، مشيرا إلى أن هنالك اتصالات يومية بهذا الشأن.

وتابع، أن روسيا تبحث مختلف الخيارات في حال تطور الأوضاع في السودان، وتراقب الأوضاع عن كثب.

وأشار إلى أنه بالنظر لإغلاق المطارات في السودان، وخطورة الأوضاع، لا يزال الخروج من هذا الوضع خطيرا للغاية.

ونوه السفير، بأن روسيا تبحث إمكانية نقل المواطنين الروس إلى مبنى السفارة بالخرطوم، لكن التحركات حتى الآن ليست آمنة، فالتنقل في المدينة أكثر خطرا من البقاء في مكان واحد.

وتابع السفير: "نحن على اتصال مع جميع مواطنينا، ونعمل بالاتفاق مع الجانبين، على نقلهم إلى السفارة".

واختتم الدبلوماسي بالقول: "نحن نفكر ونعمل على جميع الخيارات الممكنة، لدينا نهج متعدد المتغيرات، ونعمل على مختلف الخيارات".

المصدر: نوفوستي + تاس