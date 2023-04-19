قوات الدعم السريع: تسليم الرعايا المصريين سيتم متى سنحت الفرصة وفقا للأوضاع التي تمر بها البلاد

أصدرت قوات الدعم السريع في السودان بيانا حول نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع قوات الجيش السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم.

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وقالت قوات الدعم السريع: "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد".

وأوضحت أنه سيتم تسليم الرعايا المصريين متى سنحت الفرصة وفقا للأوضاع التي تمر بها البلاد.

المصدر: RT