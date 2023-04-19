العراق.. تفاصيل مثيرة عن قضية هروب رئيس الوقف السني الأسبق من سجنه

أوضح يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيثيات قضية هروب رئيس الوقف السني الأسبق من سجنه في بغداد بعد حكمه 4 سنوات.

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وقال رسول في بيان اليوم الأربعاء، إنه "بتاريخ 3/21 من العام الجاري تم إلقاء القبض على المتهم سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق من قبل الفريق الساند على ذمة الهيئه العليا للنزاهة".

وأضاف: "وبتاريخ 4/11 أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات على هذا المجرم وفق المادة 331 ق ع والموقوف في مركز شرطة كرادة مريم".

وتابع: "وبتاريخ 4/18 الجاري وبعد زيارة النائب أسماء حميد كمبش إلى مركز الشرطه وقت الإفطار ومغادرتها له وعند الساعة 22:30 هرب المحكوم بمساعدة 3 اشخاص من خلف المركز والوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة".

وأكد البيان على أن الأجهزة المختصة باشرت بالتحقيق، ووضعت يدها على الوثائق والأدلة، وألقت القبض على كل من له علاقة بالهروب والأطراف التي سهلت ذلك.

وأشار إلى أن قاضي التحقيق أصدر أمرا بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف.

المصدر: RT