لبنان.. حالات اختناق بصفوف المحتجين أمام مقر الحكومة جراء الغاز المسيل للدموع (فيديو)

تجددت المواجهات اليوم الثلاثاء، بين المتظاهرين وقوى مكافحة الشغب في محيط السراي الحكومي وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

هذا وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يحاولون إزالة الشريط الشائك بمحيط السراي الحكومي، حيث تجمعت مجموعات من حراك المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الإدارات العامة إلى ساحة رياض الصلح للمشاركة في الاعتصام الذي يقام "ضد سياسات الحكومة تجاه المتقاعدين وحسم رواتبهم"، وذلك وسط انتشار أمني كثيف لقوى الأمن الداخلي والجيش.

وأفاد مراسلنا بوقوع حالات اختناق في صفوف المتظاهرين جراء قنابل الغاز المسيل للدموع أمام مبنى الحكومة وسط بيروت.

هذا وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج، والابتعاد عن السياج الشائك في ساحة رياض الصلح، والالتزام بتوجيهات العناصر الموكلة بحفظ الأمن والنظام في المكان.

المصدر: RT + "النشرة"