الأمن العراقي يقبض على شخص سخر من أبي حنيفة النعمان و"هدد السلم المجتمعي"

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، القبض على شخص سخر من العالم الديني أبي حنيفة النعمان و"هدد السلم المجتمعي".

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وذكر بيان للجهاز: "ضمن سلسلة الجهود التي يبذلها جهاز الأمن الوطني في متابعة الحالات والظواهر السلبية وتداعياتها على تهديد السلم المجتمعي، ألقت مفارزنا القبض على الشخص الذي قام بتصوير مقطع فيديو يسيء للرموز الدينية ويثير النعرات الطائفية في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد".

وأضاف أن "عملية الاعتقال استندت إلى أوامر قضائية وبعد متابعة ميدانية أسفرت عن تحديد مكان المتهم، فيما تجري ملاحقة الآخرين".



يذكر أن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أمس مقطع فيديو لشخص يصور مدخل الإمام أبو حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية ويطلق بعض الهتافات التي تسخر منه.

المصدر: RT