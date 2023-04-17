قادة الإمارات يوجهون برقيات إلى الأسد

بعث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة عيد الاستقلال "يوم الجلاء".

وبحسب وكالة "وام"، "بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة اليوم الوطني لبلاده".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الأسد.

وتحتفل سوريا في 17 أبريل من كل عام بـ(يوم الجلاء)، جلاء القوات الفرنسية عن أرض سوريا عام 1946.

المصدر: وام