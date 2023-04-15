الملك تشارلز يكرم ضابطين كويتيين (صور)

كرمت الأكاديمية الملكية العسكرية البريطانية "ساندهيرست"، بحضور الملك تشارلز الثالث، اثنين من ضباط الجيش الكويتي الدارسين، حيث حصلا على "درع السيف الدولي" و"ميدالية قائد الكلية".

وسلم الملك "درع السيف الدولي"، المسجل باسم الكويت، إلى الطالب جابر سعد الصباح، في حين منحت "ميدالية قائد الكلية" للطالب عبد الله خالد الصباح، خلال حفل التخرج، الذي تزامن مع الاحتفال بمرور 200 عام على إنشاء الأكاديمية العريقة.

وقال وكيل وزارة الدفاع الكويتية الشيخ عبد الله المشعل، إن الاحتفالية ذات طابع خاص، فهي أول حضور للملك تشارلز الثالث في حفل تخرج للطلبة.

من جهته أعرب سفير الكويت لدى المملكة المتحدة بدر العوضي، عن سعادته بحضور حفل التخرج، وحصول الطالبين على "الدرع" و"الميدالية"، مضيفا أن ذلك يعتبر إنجازا يفتخر به.

وتمنح وزارة الدفاع الكويتية درع السيف الدولي لأفضل طالب عسكري في مجال الدراسات العسكرية، من الخريجين بكل دفعة من الطلبة الدوليين، تخليدا لذكرى الراحل الشيخ علي صباح السالم وزير الداخلية الكويتي الأسبق.

المصدر: القبس