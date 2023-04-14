مصر.. عائلة الرئيس الراحل محمد مرسي تصدر بيانا بشأن محاولة انتحار نجله في السجن

ردت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الجمعة، على الأنباء التي ترددت عن محاولة انتحار أسامة مرسي، نجل الرئيس الراحل، في السجن، نافية صحة تلك الأنباء.

تنفي أسرة الرئيس #محمد_مرسي رحمه الله، صحة الأخبار المتداولة بخصوص محاولة انتحار نجلها #أسامة_مرسي -المحامي- في محبسه بمجمع سجن بدر 3، وتهيب الأسرة ببعض وسائل الإعلام وبعض المنصات الحقوقية التى نشرت الخبر، تحري الدقة والتأكد من مصادرها، مؤكدة أن نجلها أسامة مرسي رغم ما يتعرض له… pic.twitter.com/9D4YsOzn5c — Morsi Foundation For Democracy (@morsidemocracy) April 14, 2023

وذكر حساب "مؤسسة مرسي للديمقراطية" على منصة "تويتر" أن أسرة مرسي "تنفي صحة الأخبار المتداولة بخصوص محاولة انتحار نجلها أسامة مرسي -المحامي- في محبسه بمجمع سجن بدر 3".

ودعت الأسرة وسائل الإعلام وبعض المنصات الحقوقية التي نشرت الخبر إلى "تحري الدقة والتأكد من مصادرها"، بحسبما ذكره حساب "مؤسسة مرسي للديمقراطية".

وأضافت الأسرة أن أسامة مرسي "رغم ما يتعرض له من انتهاكات في محبسه لا يزال متمسكًا بطريق النضال السلمي وعلى درب أبيه دون يأس أو استسلام"، على حد تعبيرها.

وكتبت الشيماء محمد مرسي، ابنة الرئيس الراحل، عبر حسابها على "تويتر"، أن "أسامة شبل من أسد وليس ممن يقبلون الخنوع ونعلم يقينًا أنه يموت واقفًا ولا يبايع من خان العهد والأخوة وفرط في الدماء"، على حد تعبيرها.

وكانت منظمات حقوقية ووسائل إعلام، بعضها مقرب من جماعة "الإخوان المسلمين"، قد ذكرت أن 5 معتقلين بسجن بدر 3 يحاولون الانتحار بينهم نجل الرئيس الراحل، وأرجعت مصدر المعلومات إلى ما وصفتها بـ"رسالة مسربة من السجن".

وتوفي محمد مرسي في يونيو عام 2019، خلال جلسة محاكمته في قضية "التخابر"، وذلك بعد حوالي 6 سنوات من سجنه والإطاحة بحكمه وجماعة الإخوان المسلمين.

المصدر: RT