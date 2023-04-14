سوريا.. استهداف سيارة في القامشلي قرب معبر نصيبين مع تركيا وأنباء عن قتلى من "قسد"
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4fo
أفاد مراسلنا فجر اليوم الجمعة بورود أنباء عن وجود قتلى جراء استهداف سيارة على طريق الحزام بالقامشلي في سوريا، بالقرب من معبر نصيبين مع تركيا.
وأوضح مراسلنا أنه لم يتم تحديد ما إذا كان التفجير ناتجا عن لغم أم طائرة مسيرة.
هذا وأشارت وكالات أخبار تعنى بالشرق السوري إلى سماع دوي انفجار هز مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، لافتة إلى أن الأنباء الأولية تفيد بوقوع قتلى من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
#عاجل— شبكة الشرقية 24 (@alsharqia24news) April 13, 2023
سماع دوي انفجار هزّ مدينة #القامشلي في محافظة #الحسكة والأنباء الأولية تفيد بوقوع قتلى من عناصر ميليشيا قسد#الشرقية24#سورياpic.twitter.com/ShXjoyCoCi
المصدر: RT + وكالات