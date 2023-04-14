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سوريا.. استهداف سيارة في القامشلي قرب معبر نصيبين مع تركيا وأنباء عن قتلى من "قسد"

أخبار العالم العربي

سوريا.. استهداف سيارة في القامشلي قرب معبر نصيبين مع تركيا وأنباء عن قتلى من
AFP
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أفاد مراسلنا فجر اليوم الجمعة بورود أنباء عن وجود قتلى جراء استهداف سيارة على طريق الحزام بالقامشلي في سوريا، بالقرب من معبر نصيبين مع تركيا.

وأوضح مراسلنا أنه لم يتم تحديد ما إذا كان التفجير ناتجا عن لغم أم طائرة مسيرة.

سوريا.. استهداف سيارة في القامشلي قرب معبر نصيبين مع تركيا وأنباء عن قتلى من
سوريا.. استهداف سيارة في القامشلي قرب معبر نصيبين مع تركيا وأنباء عن قتلى من

هذا وأشارت وكالات أخبار تعنى بالشرق السوري إلى سماع دوي انفجار هز مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، لافتة إلى أن الأنباء الأولية تفيد بوقوع قتلى من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

المصدر: RT + وكالات

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