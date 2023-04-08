بعد النفي.. "قسد" تعلن أن قائدها كان في مطار السليمانية لحظة قصفه

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، أن قائدها العام مظلوم عبدي، وعناصر من القوات الأمريكية كانوا في مطار السليمانية بكردستان العراق الذي استهدف يوم الجمعة بهجوم نسب إلى تركيا.

وقالت "قسد" في بيان إنه "في إطار الاستجابة الأمنية الطارئة المتعلقة بسلامة قيادة قواتنا، تعمّد المركز الإعلامي احتواء المعلومات حول الهجوم التركي على مطار السليمانية أثناء تواجد القائد العام لقواتنا مظلوم عبدي، حتى وصوله إلى مناطق شمال وشرق سوريا بشكل آمن".

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وأكدت عدم تعرضه لـ"أي أذى".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" نفت الجمعة وجود عبدي في المطار خلال وقوع الهجوم، وأوضحت في بيانها السبت أن النفي كان لأسباب أمنية.

هذا، وصرح المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" فرهاد شامي، لوكالة فرانس برس، بأن عبدي كان متواجدا في السليمانية في إطار العمل المشترك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق".

وأضاف "نؤكد وجود قوات أمريكية في المطار أثناء الهجوم"، من دون إضافة أي تفاصيل حول سبب وجودهم أو ما اذا كانوا برفقة عبدي.

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ووقع القصف على المطار، وفق شامي، أثناء مغادرة عبدي السليمانية "بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء ضد داعش".

وكان عبدي دان في وقت سابق استهداف المطار من قبل تركيا، معتبرا أن "موقف الاتحاد الوطني القومي المساند لأشقائه في سوريا يزعج تركيا".

والسبت، دان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قصف مطار السليمانية، وقال في بيان "نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

المصدر: وكالات