نقابة أطباء الأسنان العراقية لـRT: أشخاص أجانب ينتحلون صفة طبيب أسنان في مراكز وهمية
Legion-Media
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كشف المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان العراقية القاسم العبادي، اليوم الخميس، عدد مراكز الأسنان الوهمية ومنتحلي صفة الطبيب.
وقال لـRT إن "عدد المراكز غير الرسمية المغلقة بأمر قضائي و بتنفيذ لجنة مشتركة من نقابة أطباء الأسنان و الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بلغت 12 مركزا".
وأضاف أن "عدد المتهمين بانتحال صفة طبيب أسنان الذين ضبطوا داخل تلك المراكز بلغ 19 متهما غير عراقي، بالإضافة إلى عراقي واحد".
المصدر: RT