جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن الإفراج عن 48 معتقلا

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، الإفراج عن 48 معتقلا، بتوجيهات من زعيمها بمناسبة شهر رمضان.

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وبحسب وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين "سبأ"، أوضح مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى سريع، خلال الأمسية الرمضانية التي أقيمت للمفرج عنهم، أن عملية الإفراج جاءت بناء على توجيهات من قبل عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومهدي المشاط بمناسبة شهر رمضان.

وأشار إلى أن المفرج عنهم "وقعوا في فخ العدوان، وضحية للتضليل والشائعات والحرب النفسية والإعلامية المعادية". مؤكدا أن "إصدار قرار العفو العام عن كل من غرر بهم العدو جاء في إطار حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على حقن دماء اليمنيين، وتفويت الفرصة على أعداء الوطن والشعب".

المصدر: سبأ